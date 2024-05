Adi Popa a dezvăluit dacă se retrage sau nu din fotbal

Adi Popa negociază un nou contract cu CSA Steaua, club la care a revenit în martie, după ce a jucat la Concordia Chiajna în prima parte a sezonului.

„Îmi doresc să rămân, am avut deja o rundă de negocieri cu cei de la club. Daniel Oprița are mână liberă și decide pe parte sportivă în ceea ce privește lotul. El mi-a zis înainte să intrăm în vacanță că vrea să continuăm și sezonul viitor, indiferent de obiectiv, că are nevoie de jucători ca mine, cu experiență, care să-i ajute și pe cei mici în vestiar, pe teren sau în afara lui.

Nu știu ce să zic despre dreptul de a promovare. Eu vreau să rămân aici indiferent. Am discutat, a fost o rundă de negocieri și așteptăm să vedem dacă se aprobă!”, a declarat Adi Popa, conform iAMSPORT.