Adi Popa cheamă Peluza Sud la stadion: ,,Cei care au fost azi ne-au sustinuţ, dar galeria e galerie”

Adi Popa, mijlocaşul celor de la CSA Steaua, a reacţionat după ultima victorie a echipei ,,roş-albastre”.

Formaţia din Ghencea s-a impus pe teren propriu, în meciul cu Dunărea Călăraşi, scor 3-0. Golurile au fost marcate de Chipirliu, în minutele 59, din penalty, și 64, și de Neacșu, în minutul 87.

După acest joc, Adi Popa a transmis că aşteaptă Peluza Sud înapoi pe stadion.

,,La final a fost bine, ne bucurăm că am luat cele trei puncte. Acestea au fost cele mai importante pentru noi. Ne bucurăm că nu am luat gol şi am înscris trei, pentru moralul nostru este important. Ar fi fost mai bine dacă am fi deschis scorul mult mai repede, din ocaziile din prima repriză.

Din punctul meu de vedere, a fost penalty clar, fără niciun dubiu, dar de ce nu a dat… Asta e. A greşit, e om, e normal să greşim, nu a fost cu rea intenţie împotriva noastră.

Sper să se mai calmeze cu aceste valuri, cinci, şase, şi să nu vină la stadion doar cei vaccinaţi sau cei cu paşapoarte verzi sau ce culori mai sunt. Pentru că avem nevoie de ei. Cei care au fost azi ne-au sustinuţ, dar galeria e galerie.”, a declarat Adi Popa, al finalul jocului cu Dunărea Călăraşi.