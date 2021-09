Adi Popa, noi declarații după ce a semnat cu CSA Steaua: „În contract scrie clar că obiectivul este promovarea!”

Fostul fotbalist al celor de la FCSB a anunțat în această seară că ajuns la un acord cu CSA Steaua!

Adi Popa este ultimul transfer al formației din Ghencea, iar jucătorul în vârstă de 32 de ani nu se gândește la altceva decât la promovarea mult așteptată. Până atunci însă, oficialii Stelei trebuie să găsească rapid un sponsor și să privatizeze clubul, așa cum este menționat în regulamentul FRF, altfel nu vor avea dreptul de a primi accesul în Liga 1.

„În 2012 am semnat primul contract. Scria FC Steaua București pe contractul respectiv. Între timp vremurile s-au schimbat. Au fost mai mulți factori care m-au convins. Mi-am dorit să merg afară, dar nu am găsit ceva care să merite. Așa am preferat să rămân în țară. între timp am dezvoltat un business în București și trebuie să rămân aproape.

Eu m-am antrenat de la 1 iulie cu ei și am avut mai multe discuții cu Oprița și Bogdan Marinescu. Mi-au zis că le-ar conveni să semnez cu ei dacă nu găsesc altceva. Dacă vă spun salariile pe care am fost la Clinceni și Voluntari o să ziceți că sunt fraier. Nu s-a pus problema de salariu la CSA Steaua.

Legat de promovare, e o întrebare dificilă, eu sunt proaspăt venit și am o speranță. Vrem să obținem sportiv dreptul de promova și restul nu mai depinde de noi. La anul sigur se va putea, cred. Pe mine mă depășesc legile, dar discuția mea cu ei a fost strict pentru proiect. Vreau să ajut și umplem stadionul din Ghencea. Am semnat pe doi ani și în contract scrie clar că obiectivul este promovarea. Eu am o gândire pozitivă”, a spus Adi Popa, potrivit Digi Sport.