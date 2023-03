Adi Popa, reacție vehementă după eșecul cu Oțelul Galați: „Este lipsă de respect pentru cei care au reprezentat ţara!”

CSA Steaua a pierdut dramatic în deplasare. „Militarii” au fost învinși de Oțelul Galați (2-3).

Adi Popa a oferit o primă reacție după meci. Iată ce a spus.

„Este lipsă de respect pentru cei care au reprezentat ţara!”

„Am încercat să reglăm la pauză ce nu a mers. Din păcate, a fost târziu. După greşelile din prima repriză, mi-e greu să îmi găsesc vorbele. Ne este ruşine. Am primit goluri ca în curtea şcolii. Mi-aş fi dorit şi noi să se joace mai mult fotbal. Fotbalul ne-a pedepsit pentru lejeritatea cu care am tratat prima repriză. Au fost foarte mulţi factori. Nu mi se pare normal.

Cum s-a făcut programarea, este lipsă de respect pentru cei care au reprezentat ţara. Trică a jucat în Franţa, nu ştiu la ce Under, şi a ajuns aseară. Consider că se putea amâna cu o zi, să îi avem măcar o zi la antrenament. A fost lume multă, au fost foarte agresivi, felicitări pentru victorie. Avem şansa la următorul meci să ne luăm revanşa. Eu am spus-o de la început şi nu o ascund. Noi avem prime doar pentru locurile 1-2. Nu e treaba noastră că nu s-a obţinut dreptul de a promova”, a spus Adi Popa, pentru digisport.ro.