Adi Popa, sincer: ”M-am întors acasă, pentru mine Steaua e acasă!”

CSA Steaua – CS Tunari, meci din Liga 2, s-a terminat cu scorul de 2-1.

La finalul meciului, Adi Popa a oferit mai multe declarații.

Jucătorul a vorbit despre întoarcerea la echipa din Ghencea.

”M-am întors. Când am plecat am plecat absolut bine, nu m-am certat cu nimeni. Vreau să mă bucur de fiecare antrenament, de fiecare minut de pe terenul de joc. Să ajut juniorii, să îi îndrum, având în vedere experienţa mea.

Dacă va fi nevoie să îmi pun toate cunoştinţele în slujba clubului, pentru promovare, atunci o voi face. Eu am preferat să nu am echipă după plecare, m-am dedicat familiei, o să am o fetiţă. Am aranjat cununia, botezul, naşterea. Am stat acasă să mă dedic 100%.

Sunt copleşit de emoţii, mi se pare normal, e ceva uimitor! Am mai avut şi alte discuţii, nu s-a concretizat nimic. Nu am vrut să plec în orice condiţii afară.

M-am întors acasă, pentru mine Steaua e acasă! La meciul cu Rapid am stat în peluză, suporterii mă apreciază, le mulţumesc! O să le ascultăm cerinţele şi încercăm să aducem cât mai mulţi suporteri la stadion”, a declarat Adi Popa, după meciul cu Tunari.