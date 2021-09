Adi Popa visează să mai joace un derby cu Dinamo pe Ghencea: „Vreau să mă retrag de la Steaua!”

Actualul jucător al „militarilor” își dorește să își încheie cariera la formația din Ghencea, dar și să mai joace un meci cu rivala din Ștefan cel Mare pe noua arenă!

Adi Popa a ajuns zilele trecute la un acord cu CSA Steaua, iar jucătorul în vârstă de 33 de ani are planuri mari sub comanda lui Daniel Oprița. „Motoreta” a dezvăluit că dorința sa cea mai mare este ca actuala sa echipă să promoveze în Liga 1 și să dispute un meci cu Dinamo pe noua arenă din Ghencea, la capacitate maximă.

M-am întors acasă. Sunt locurile unde am copilărit. Am trăit foarte mari satisfacții atât ca jucător cât și ca suporter. E o plăcere și un lucru pozitiv pentru mine pentru că altfel nu aș fi făcut acest pas. Mă antrenez cu ei de la 1 iulie. am avut mai multe discuții cu echipe din zona Golfului, dar nu au fost niște oferte de care să fiu mulțumit.

De când a fost acea problemă cu FCSB-ul am preferat să rămân aproape de familie. Am preferat să rămân aproape de casă ca să pot să mă ocup și de business-ul meu pentru că trebuie să mă gândesc și la ce o să fac după ce termin cu fotbalul. Trebuie să te gândești și ce faci după.

Sper să promovăm în primul rând și de ce nu să îmi prelungesc contractul dacă pot să mai ajut echipa. Dacă simt că nu mai pot o să fiu primul care ridică mâna. Vreau să mă retrag de la Steaua, să promovăm și să mai joc un derby cu Dinamo pe Ghencea! Apoi de ce nu, poate voi rămâne în cadrul clubului. Mai am de gând să joc cel puțin doi ani și nu mă gândesc la retragere încă.

A fost un drum foarte anevoios din liga a patra, cu multe opreliști, dar sunt jucători cu multă experiență care au zeci de meciuri la Liga 1. Eu am mare încredere în acest lot și de aceea am și semnat. La Brașov am arătat un joc consistent 80 de minute, iar cu alte câteva transferuri putem face față cu siguranță în prima ligă și să nu fim la retrogradare. Ăsta e obiectivul tuturor. Mentalitatea noastră e să câștigăm fiecare meci., a spus Adi Popa, potrivit Fanatik.