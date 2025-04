Adio, Alexandru Musi! Gigi Becali, mesaj clar pentru Dinamo și Andrei Nicolescu: „Noi suntem proşti şi el e deştept”

Alexandru Musi (20 de ani) nu mai este pe placul lui Gigi Becali (66 de ani), iar Dinamo a intrat pe fir pentru transferul acestuia.

„Nu ştiu, probabil m-a sunat pe alt număr. Mai am încă un număr, mă uit la o lună, am schimbat numărul că mă disperau, şi am luat alt telefon. O fi sunat acolo, la o lună mă uit. Nu am, tată, eu două telefoane, nu-mi trebuie. Nu mă feresc de nimic. O să dea el 300.000 de euro pe jucător de 20 de ani că noi suntem proşti şi el e deştept”, a declarat Gigi Becali, la fanatik.ro.

La finalul meciului dintre Rapid și Dinamo, Andrei Nicolescu a spus că l-a sunat pe Gigi Becali, însă patronul FCSB-ului nu i-a răspuns.

„Am mai spus, ştiu că mi-a transmis domnul Gigi Becali, îi transmit şi eu dânsului că l-am sunat astăzi, dar nu mi-a răspuns, pentru clubul Dinamo am spus că în momentul în care va fi subiect de transfer Musi, dacă este interesat.

Ni-l dorim pe Musi dacă se poate, ni-l dorim pe Musi, avem şi nişte sume pe care ni le putem asuma pentru acest transfer.”, a declarat Andrei Nicolescu.