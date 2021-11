Adrian Bălan, planuri mari la Rapid: ,,Vrem mai mult de locul cinci”

Adrian Bălan, atacantul celor de la Rapid Bucureşti, a reacţionat la finalul jocului cu Academica Clinceni, din cadrul etapei a 15-a a Ligii 1, terminat cu o victorie superbă pe final, scor 3-2.

Golurile partidei din Bucureşti au fost marcate de către Denis Ventura, în minutul 31 şi Bautista Cascini, în minutul 55, pentru ilfoveni, în timp ce pentru giuleşteni a marcat Adrian Bălan, în minutele 52 şi 60, ambele reuşite fiind din penalty, respectiv Alexandru Dandea, în minutul 86.

După ce a reuşit o dublă în meciul cu Academica Clinceni, Adrian Bălan se bucură pentru revenirea echipei sale şi anunţă că vrea mai mult decât locul cinci în clasament.

,,A fost un meci foarte greu, am avut o primă repriză mai slabă, dar ne-am trezit după pauză și e important că am luat cele trei puncte. Mă bucur că s-a repetat penalty-ul și că am reușit să marchez de două ori.

Toată lumea vedea acest meci ușor, pentru că jucam cu ultima clasată, dar nu a fost deloc atât de ușor. Mă bucur că am revenit și că am câștigat. Vrem mai mult de locul 5.”, a declarat Adrian Bălan, la finalul jocului cu Academica Clinceni.

În urma acestui rezultat, Academica Clinceni a rămas pe locul 16 în Liga 1, unde a acumulat 4 puncte până acum. De partea cealaltă, cei de la Rapid au urcat pe locul 5 în campionat, cu 26 de puncte acumulate din 15 meciuri disputate.