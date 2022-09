Adrian Bumbescu dă de pământ cu jucătorii FCSB-ului: „Noi eram maturi în gândire, nu eram așa bogați!”

Adrian Bumbescu, fostul fundaș central câștigător al Cupei Campionilor Europeni în 1986 cu Steaua București, a vorbit despre fotbaliștii de la FCSB.

Mai exact, acesta a precizat că pe vremea sa, jucătorii nu beneficiau de ceea ce au parte astăzi elevii lui Nicolae Dică, și totuși au făcut performanțe. De asemenea, Bumbescu a tras un semnal de alarmă cu privire la partida din Conference League cu Anderlecht.

„Lăsam la o parte problemele din țară. Nu eram așa bogați!”

„Fotbalul nostru este în mare cădere, echipe slabe. Cum ieșim afară, cum luăm bătăi peste bătăi. În perioada aceea am dominat vreo șase ani fotbalul. Am avut conducători buni, așa am putut.

Noi aveam o concepție bună, eram maturi în gândire, eram profesioniști. Mergeam la turnee unde dădeam peste echipe puternice. Lăsam la o parte problemele din țară. Nu eram așa bogați. La finala Cupei am primit un ARO, care avea rugină.

FCSB-ul nu trece printr-o perioadă bună, au o echipă bună, dar trebuie și motivație. De la meci la meci joacă un fotbal stereotip. Dacă merg cu aceeași atitudine cu Anderlecht, e posibil să se întâmple ceva ce publicul nu dorește.”, a spus Adrian Bumbescu, potrivit Digi Sport.

FCSB va juca joi, 15 septembrie, pe teren propiru, contra celor de la Anderlecht. „Roș-Albaștrii” ocupă ultimul loc în grupa B, cu 0 puncte și un golaveraj de -3.