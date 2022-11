Adrian Ilie, dezvăluiri bombă: ”M-au sunat de la Manchester United! Puteam să joc la Atletico Madrid!”

Adrian Ilie a fost un mare atacant al României.

El a dezvăluit că în 1998 a fost căutat de Manchester United.

”În 98, au fost oferte pe la club. Din ce se scria prin ziare și ce am mai fost contactat. AC Milan a fost după ce am terminat cu Valencia. Dar din ce s-a scris în ziare, Real Madrid și Manchester United. După meciul cu Anglia, m-a contactat cineva din club, dacă aș vrea un transfer în Anglia.

Le-am spus să vorbească cu cei de la Valencia, că eu sunt la mondiale. Nu îmi pare rău, că în perioada mea din Spania, am ajuns în două finale, am câștigat și campionatul și cupa. Din punctul meu de vedere, ăsta a fost traseul meu.

Dacă mergeam la Real Madrid, poate după ce terminam contractul cu Valencia. Și înainte să plec la Galatasaray am avut alte oferte și cred că am făcut cea mai bună alegere. Atletico Madrid, cred că am făcut cea mai bună alegere.

M-a întrebat cineva din club cum am ajuns la Galatasaray. Pentru mine a contat foarte mult să ajung la Galatasaray, că era Hagi acolo. Voiam să ajung cu el, să simt fotbalul. Cariera mea a ajuns doar în sus”, a spus Adrian Ilie în podcastul Orange Sport.