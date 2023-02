Adrian Mazilu a marcat la primul lui meci ca titular! Care a marea dorință a jucătorului Farului

Atacantul Adrian Mazilu este alt puști de la Academia lui Gheorghe Hagi promovat de fostul mare internațional român.

„Mi-aș dori să ajung în Premier League”, a spus Adrian Mazilu după primul gol în Superligă pentru Farul

A împlinit 17 ani pe 13 septembrie și a debutat pentru Farul în Superligă în Etapa a 18-a, pe 12 noiembrie, când l-a înlocuit în mintuul 60 pe Torje. Cu trei zile înainte marcase în meciul din Cupa României, când Farul a învins Rapid cu 2-0 în Giulești, închizând tabela în minutul 90+7.

Cu Universitatea Craiova a marcat primul gol în campionat, în minutul 6, într-un meci în care a fost folosit, în premieră, titular.

În afara golului, Mazilu a mai avut alte două ocazii, în minutele 11 și 13. Plecat de fiecare dată la limita ofsaidului, prima dată a șutat slab de pe dreapta, iar a doua oară șutul lui de pe stânga a fost respins de Arlauskis.

„Mă simt excelent că la primul meu meci ca titular am reușit să marchez și am luat cele trei puncte. Domnul Hagi mi-a spus să intru cum am intrat și la juniori, să-mi fac jocul.

Mă antrenez foarte bun, exersez foarte multe execuții din toate părțile și la meci s-a văzut. Este o victorie frumoasă și sper să rămânem acolo unde ne este locul, pe primul loc.

Este o decizie grea, sunt mai mulți jucători, cum este și Denis Alibec, un jucător de mare perspectivă. Dar eu lupt în fiecare zi să demonstrez și, ușor-ușor, să prind un loc de titular.

Am început fotbalul aici, de la șase ani și sper să rămân în continuare, să am evoluții cât mai bune. Mi-aș dori să ajung în Premier League, îmi place foarte mult campionatul. Idolul meu e Messi”, a declarat Mazilu după meci.