Adrian Mazilu, lăudat de Ion Crăciunescu: „La vârsta lui, am văzut puțini jucători făcând asta!”

Adrian Mazilu, tânărul jucător de doar 17 ani al celor de la Farul, a atras atenția oamenilor din fotbalul românesc.

Se pare că Ion Crăciunescu, fostul arbitru, l-a lăudat pe pușiul lui Hagi. Iată ce a spus despre Mazilu.

„La vârsta lui, am văzut puțini jucători făcând asta!”

„Îi întrevăd o carieră formidabilă. Are și o calitate care se caută în lumea fotbalului dezvoltat – viteza. Tot ce face, face și în viteză. Dincolo de faptul că apare la gol, dincolo de execuții, l-ați văzut cum a plecat cu mingea la picior de la centrul terenului și s-a dus până-n poartă… La vârsta lui, am văzut puțini jucători făcând asta. Noi nu prea mai avem așa ceva. Cu viteza te naști, poți doar să o îmbunătățești apoi. Viteza o ai sau nu o ai. El o are. Și are și calitate tehnică. Dacă totul va merge normal cu el la fabrica de fotbaliști Hagi, atunci va fi un mare fotbalist”, a spus Crăciunescu, pentru Sport.ro.