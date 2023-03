Adrian Mihalcea nu se dezminte după remiza de la Iași: „Dacă puteam să fac 11 schimbări, aș fi făcut”

FC Buzău a remizat, 1-1, în deplasare, cu Poli Iași, iar după meci antrenorul Adrian Mihalcea și-a criticat jucătorii.

„Nu mi-am recunoscut echipa, dar mă mulțumește acest punct”, a spus Adrian Mihalcea

În urma acestui rezultat, FC Buzău se află pe locul 4 în play-off-ul Ligii 2, cu 33p, la 11 de liderul Poli Iași. Chiar dacă mai sunt 8 etape de disputat, șansele ca echipa antrenată de Adrian Mihalcea să promoveze direct sunt reduse.

Tehnicianul nu și-a menajat jucătorii după remiza de la Iași. „După ce s-a întâmplat în prima repriză, nu mi-am recunoscut echipa. Dacă aș fi putut face 11 schimbări, 11 aș fi făcut.

Am modificat sistemul și am intrat în repriza a doua mai motivați, am avut un gol, plus o situație de unu-la-unu. Dar mă mulțumește acest punct, Poli Iași e o echipă extraordinar de bună și periculoasă, cred că e prima promovată.

Noi ne batem pentru promovare, acesta e obiectivul. Noi nu pierdem în deplasare cel puțin de 6 sau 7 meciuri, eu nu am pierdut niciun meci.

Ne vom bate. Normal, ar fi trebuit să transformăm aceste egaluri în victorii, pentru a ne bate la promovare, dar au trecut doar două meciuri, mai avem 8. Noi suntem singura echipă care a jucat două meciuri în deplasare, dar cu suferință, o să ne atingem obiectivul.

Avem un mix foarte bun. Din păcate, jucătorii care au venit de la lot, știam că vor resimți oboseala drumului, a trebuit să fac schimbări. Suntem o echipă omogenă, cu un lot bun și avem bancă.

Urmează un meci la fel de greu, nu mai există favorite în play-off. Va fi aceeași partitură, dar îmi doresc și prima victorie”, a declarat Mihalcea. În runda următoare, FC Buzău joacă pe teren propriu cu Unirea Dej. Meciul are loc pe 8 aprilie, de la ora 12:30.