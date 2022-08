Adrian Mititelu a confirmat cedarea lui Andrea Compagno la FCSB: ”Am hotărât să schimbăm politica clubului!”

Andrea Compagno (26 de ani), atacantul echipei FC U Craiova 1948, va deveni, de duminică, jucătorul FCSB. Patronul oltenilor, Adrian Mititelu, a confirmat acest lucru.

”Există posibilitatea foarte mare ca Andrea Compagno să fie transferat la FCSB. Sincer, îmi pare foarte rău. Dacă mă întrebați ieri, sau acum o săptămână, sau o lună, nu luam în calcul asta. După solicitarea pe care le-am trimis-o celor de la FCSB, împreună cu dorința jucătorului, am hotărât să schimbăm politica clubului.

Să nu uităm, eu am cheltuit peste 12 milioane de euro din 2012 până acum și aici la bază mai e nevoie de 3-4 milioane de euro să termin baza. Anul ăsta diferența dintre veniturile clubului și cheltuielile clubului este de vreo 3 milioane de euro, anul trecut la fel.

Eu nu am sponsori, toți sponsorii merg la domnul Mihai Rotaru, îl iubesc mult pe domnul Mihai Rotaru și își asociază imaginea cu domnul Mihai Rotaru. E un bun al poporului român, Mititelu e rău. Noi nu avem sponsori, e una din firmele mele care plătește 300.000 de euro pe an. În rest, tot bugetul e asigurat din banii noștri. Când primești o ofertă pentru un fotbalist care are 26 de ani nu poți să spui nu. Eu nu am banii domnului Becali sau domnului Rotaru.

La ora asta, sunt cel mai mare creditor din fotbalul românesc. Am 36-37 de milioane de euro cheltuite în fotbal, neavând o avere cum au ei. Că dacă aveam o avere de sute de milioane de euro, ziceam: ‘Domne, asta e’. Așa că, de acum înainte, orice jucător care pe care se va primi o sumă importantă va pleca.

Adversarul nostru numărul unu nu mai este FCSB, de Dinamo nu mai vorbesc. Noi ne batem pe plan local cu această echipă susținută de statul român. Acum susținută și de o mare parte dintre suporterii noștri, care au plecat acolo”, a declarat Adrian Mititelu, conform sport.ro.