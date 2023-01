Adrian Mititelu a spus cine „l-a săpat” la meciul cu Sepsi: „Foarte naiv! S-a dus ca prostul acolo”

Meciul dintre Sepsi și FC U Craiova 1948, din Etapa a 23-a a Superligii, continuă să stârnească reacții după ce a intrat în istorie.

„Foarte naiv! S-a dus ca prostul acolo”, a spus Adrian Mititelu despre angajatul clubului

Centralul Andrei Chivulete a devenit primul arbitru care a suspendat, definitiv, un meci din campionatul României. S-a întâmplat în minutul 26 al confruntării de la Sf. Gheorghe, când scorul între Sepsi și FC U Craiova 1948 era 0-0.

Patronul formației oltene, Adrian Mititelu a admis că echipa lui va pierde cu 0-3 la „masa verde”, deoarece un angajat al clubului a semnat un document, prin care clubul oltean și-a asumat accesul suporterilor în tribune.

Mititelu a făcut cunoscut că individul respectiv este Cătălin Rizan. Acesta are atribuţii de securitate la meciurile de pe teren propriu ale echipei oltene.

„Ce să mai… Situaţia e destul de dificilă, pentru că am luat o lobitură în bărbie de nu m-am văzut, iar colaboratorii mei şi-au bătut joc de mine. Au dat dovadă de naivitate, de slăbiciune. Această fiţuică are valoare juridică, e clar din ce am văzut.

S-a produs păcăleala în timpul primei pauze. Foarte naiv (n.r. – Cătălin Rizan), că a venit un băieţaş. A venit în pauza de 10 minute, din ultimele mele cercetări. Nu e o concluzie finală, dar 90% aşa e. A zis că să nu rupă scaunele, să nu fie probleme, iar el ca primul…

Problema e că a semnat cel cu atribuţii de securitate (n.r. – Cătălin Rizan), el s-a aflat acolo ca o persoană care trebuia să vadă meciul, iar el nu era în timpul serviciului. El lucrează doar când sunt meciurile acasă, dar s-a dus ca prostul acolo (n.r. – la Sfântu Gheorghe).

Rizan e persoana care a semnat acele adrese, că nu vom face, nu vom drege. A trimis adresele către Jandarmerie, către Sepsi”, a spus Adrian Mititelu la Orange Sport.

Cele 10 minute la care face referire patronul FC U Craiova 1948 reprezintă suspendarea inițială a meciului de către Chivulete, în minutul 25, când centralul a trimis echipele la cabine din cauza scandărilor xenofobe ale suporterilor olteni.