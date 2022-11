Adrian Mititelu are motive să-și muște pumnii: „Am avut pe masă o ofertă foarte bună și am refuzat”

Patronul FC U Craiova 1948 regretă și în ziua de azi că l-a numit antrenor, în vară pe Marius Croitoru, carte a demisionat pe 10 octombrie.

„Am avut pe masă o ofertă foarte bună dce la FC U Craiova 1948 și am refuzat”, a dezvăluit Vasile Miriuță

FC U Craiova 1948 a început pregătirile de vară cu Marius Croitoru pe banca tehnică, el fiind numit pe 23 iunie, cu 3 săptămâni înaintea primului meci oficial.

La vremea respectivă, patronul Adrian Mititelu era la închisoare, așa că oficialitățile „de gazdă” le-a făcut fiul acestuia. Ofertele, însă, le făcea omul de după gratii, iar una dintre ele a ajuns pe masa lui Vasile Miriuță.

„Am avut ofertă foarte bună de la FCU Craiova, înainte de a-l pune pe Croitoru. Dar mă știți foarte bine, nu ies prin presă să-mi fac reclamă. Reclama mi-o fac aici la Baia Mare, la mine la echipă.

Am avut o ofertă clară pe masă foarte bună și am refuzat pentru că m-am înhămat la un proiect la Baia Mare, cu niște oameni minunați. Anul ăsta să rămânem în Divizia B și la anul să atacăm promovarea. Am avut și alte oferte, dar îmi doresc să rămân la Baia Mare și să facem performanță aici.

Nu m-ar interesa la ora actuală o ofertă. Poate pe viitor. Dar îmi doresc să reușesc la Baia Mare, să facem la mine acasă o echipă foarte puternică”, a declarat Miriuță la emisiunea Ora Exactă în Sport, de la PRO Arena.

Este greu de spus care ar fi fost drumul echipei oltene cu Miriuță pe bancă, dar nu este exclus ca situația să fi fost mai bună, iar patronul să nu lanseze atacuri la adresa fostului antrenor chiar și la o lună după ce acesta a plecat.