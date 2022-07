Adrian Mititelu îl face praf pe Gino Iorgulescu: „Eu aduc milioane de euro în fotbal, el ia 300.000 de euro pe an stând pe la Ligă!”

FC U Craiova 1948 a învins-o pe CFR cu 3-1 astăzi, în a 2-a etapă din Liga 1. Adrian Mititelu s-a plâns imediat după meci pentru faptul că partida s-a juca de la ora 16:00, iar căldura de afară a fost una infernală.

Mai exact, Mititelu a avut cuvinte grele la adresa LPF și mai ales la adresa lui Gino Iorgulescu, despre care consideră că încasează sume mari de bani, dar nu face nimic concret.

„Eu nu înțeleg de ce domnul Gino Iorgulescu primește 300.000 de euro salariu anual!”

„Vina este a LPF, nu a știut să se impună în relația cu cei care beneficiază de drepturile TV. Noi înțelegem că sunt niște bani, dar nu sunt oferiți gratuit. De multe ori se lasă impresia că televiziunile ne fac o favoare. Nu e adevărat, noi le vindem un produs, iar ei fac audiențe. Din toate datele econimice, piața a crescut, s-a dublat. Aceste firme o duc foarte bine și datorită meciurilor din Liga 1. Au apărut stadioane noi, au apărut investiții mari. Eu zic că fotbalul românesc e pe drumul cel bun, chiar dacă în cupele europene avem probleme.

Mi se pare inuman și de neînchipuit ca Liga să nu se poată impună într-o perioadă în care avem o temperatură deosebită să nu pui două meciuri la aceeași oră. La final de campionat regulat cum jucăm 3 meciuri la aceeași oră? Cum puteam eu să amân meciul și să joc peste două săptămâni? Eu mă duceam la FCSB doar cu un meci, iar FCSB avea deja patru. Era clar un dezavantaj, șanse inegale. Trebuia să se ajungă la un compromis, două meciuri la ora 21:30. Eu nu înțeleg de ce domnul Gino Iorgulescu primește 300.000 de euro salariu anual.

Eu aduc milioane de euro în fotbal, iar domnul Iorgulescu ia 300.000 de euro pe an stând pe la Ligă și nu e în stare să rezolve o problemă minoră. Am înțeles că mănâncă vreo 4 milioane pe an Liga, pentru ce? Ca să nu fie în stare să programeze un meci la o oră decentă? Nu cumva milioanele alea ar fi fost mai bine să fie la cluburi? Părerea mea e că nouă ne trebuie o Ligă cu trei angajați”, a spus Adrian Mititelu, după FC U Craiova-CFR.