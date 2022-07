Marius Croitoru, arogant după victoria cu CFR: „O victorie normală, nu e nimic wow!” – Ce a declarat tehnicianul oltenilor!

FC U Craiova 1948 a învins campioana României cu 3-1, astăzi, în cadrul etapei a 2-a din Liga 1. Trupa lui Marius Croitoru a fost condusă cu 0-1, dar golurile marcate de Van Durmen (32′, 72′) şi Compagno (45′) au adus victoria oltenilor.

Marius Croitoru s-a declarat total mulțumit de victoria echipei sale, declarând că scorul a fost unul normal, chiar așteptat de acesta.

„E o normalitate ca această echipă să devină una dintre forțele din campionat!”

„Cred că am controlat de la un capăt la celălalt, așa cum s-a întâmplat și în partida de la Constanța. Am primit gol la prima intrare în careu a echipei adverse, dar am avut forța de a reveni. Pentru mine, este o victorie normală, nu e nimic wow. Știu ce jucători am, este numai meritul lor.

Am arătat că suntem o echipă puternică și ușor, ușor ne îndreptăm acolo unde ne este locul. Astea sunt ideile mele, de a marca goluri. Câteodată nu iese, dar de cele mai multe ori mi-a reușit. Am antrenat golul în fiecare zi, de asta n-am căzut după golul primit.

E o normalitate ca această echipă să devină una dintre forțele din campionat. Niciodată o victorie nu aduce liniște. Și ce dacă este împotriva campioanei? Nu este liniște niciodată la o echipă care își dorește mult. Abia la sfârșitul campionatului poți să spui că ești liniștit”, a declarat Marius Croitoru după meci, potrivit celor de la digisport.ro.