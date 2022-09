Adrian Mititelu îl pune la punct pe Victor Angelescu: „Era mai puțin guraliv, acum e umflat în pene”

Patronul FC U Craiova 1948, Adrian Mititelu, l-a luat în colimator pe unul dintre finanțatorii Rapidului, Victor Angelescu.

Victor Angelescu „e puțin umflat în pene după rezultatele bune”, spune Adrian Mititelu

Oficialul echipei alb-vișinii a lăsat să se înțeleagă că evenimentele de la meciul direct ar fi fost premeditate.

„Acum am auzit ce a spus Victor Angelescu și mi s-a urcat sângele la cap. Îl înțeleg, e mai tânăr, e cam de vârsta mea când am intrat în fotbal, acum 15-17 ani.

S-a mai și împăunat puțin de când a căpătat un astfel de asociat-acționar la Rapid, pentru că înainte era mai puțin guraliv. Acum a început să ne certe și să tragă niște concluzii pripite.

El nu a fost la meci. M-am întâlnit cu domnul Niculae și domnul Șucu înainte de partidă. Nici vorbă de premeditare sau ce spune domnul Angelescu. Probabil e puțin umflat în pene după rezultatele bune și după venirea domnului Șucu.

A făcut rost acel suporter de o chestie din asta care se aseamănă cu vestele pe care le iau acreditații. Din câte am înțeles, era delegatul unei publicații din Craiova.

El nu era oficial la meci. De fapt, era ziarist. Asta era problema Rapidului? Hai să vedem ce au pățit jucătorii noștri în Giulești, când am bătut cu 3-2. Eu nu eram acasă atunci”, s-a revoltat Adrian Mititelu.

„Domnul Angelescu nu are bărbăția să recunoască că Săpunaru a greșit”, insistă Adrian Mititelu

Patronul echipei oltene spune că are o simpatie pentru echipa Rapid. „Nu vreau să mă vait eu. Lumea știe ce a fost în Giulești, cred că și alte echipe au pățit asta. Sunt aceeași oameni care fac lucrurile la fel ca pe vremuri.

Domnul Săpunaru voia să ne închidem în cameră și să nu zicem nimic că era el nervos? Acum nu am organizat noi bine meciul.

În acel meleu de 15 persoane de la vestiare erau 10-12 de la Rapid. Știam noi că o să vină Săpunaru să facă scandal la vestiare? Eu am simțit că lucrurile au luat-o razna și am plecat.

Eu am crezut că Săpunaru vrea să-l bată pe Săceanu. Eu nu știam că deasupra tribunei e un suporter numit Poștașu care înjura. Nu a fost ceva premeditat. Păi nu e provocare din partea lui Săpunaru?

Normal că mă tem de sancțiuni. Noi ne-am chinuit la fel ca Rapid și e păcat că încearcă să ne facă rău. Eu chiar am o simpatie pentru clubul Rapid. Dacă joacă cu orice echipa în afară de noi, eu țin cu ei.

Păi și fiul meu ce a făcut? A dat un băiat de lângă el cu o sticlă goală și Săpunaru l-a înjurat. Acum, nu are voie un an pe stadion. Domnul Angelescu nu are bărbăția să recunoască că Săpunaru a greșit”, a spus Adrian Mititelu, la emisiunea Fotbal Club de la Digi Sport.