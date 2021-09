Adrian Mititelu Jr. așteaptă un număr impresionant de fani la meciul cu FCSB + veste bună pentru Mutu!

FC U Craiova și FCSB se vor înfrunta sâmbătă, 18 septembrie, de la ora 20.00, în runda cu numărul 9 din Liga 1!

Adrian Mititelu Jr. a dezvăluit că așteaptă în jurul la 15.000 de spectatori la partida contra roș-albaștrilor. Totodată, patronul „leilor” a ținut să anunțe și revenirea jucătorului Juan Bauza, accidentat în etapa a treia a acestui sezon. Mititelu Jr. a vorbit ulterior și despre tatăl său, aflat în detenție, și a mărturisit cum trăiește acesta meciurile echipei conduse de Adrian Mutu în Liga 1.

„Dacă ați vorbit de diferență, l-aș nominaliza pe Juan Bauza, care din păcate s-a accidentat la meciul cu Voluntari, în a treia etapă. Cred că la meciul cu FCSB va evolua câteva minute. L-aș menționa și pe Andrea Compagno, atacantul nostru, care a revenit, la fel, după o accidentare. Cel mai buni jucători ai noștri au fost accidentați, din păcate”.

„Chiar și în detenție, vă dați seama că nu poate fi fericit după 4 etape fără victorie. A trăit cu amărăciune, mai ales că unele meciuri nu trebuia să le pierdem sau să facem egal. La Mioveni am avut gol valabil anulat și am ratat 3 ocazii mari singur cu portarul, cu Farul luăm gol în minutul 84 dintr-un penalty controversat și ne egalează. Am avut ghinion meci de meci”, a spus Mititelu jr, potrivit Pro X.

Două victorii, două remize și patru înfrângeri reprezintă bilanțul lui Adrian Mutu pe banca lui FC U Craiova 1948 în Liga 1. Oltenii se află în acest moment pe locul 12, cu 8 puncte acumulate în primele 8 jocuri.