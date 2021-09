Mititelu jr. nu s-a supărat după vandalismul „lupilor galbeni”. „Face parte din tabieturile mele”

Suporterii Petrolului au vandalizat sediul clubului din Craiova înaintea duelului din Cupa României. Finanţatorul Adrian Mititelu jr. nu s-a supărat pentru gestul ultraşilor ploieşteni.

Implicaţi într-o răfuială mai veche cu fanii FC U Craiova 1948, petroliştii au măzgălit injurii la adresa oltenilor chiar pe pereţii sediului clubului oltean, acolo unde au afişat şi un mesaj la adresa advesarilor din Cupa României.

Finanţatorul Mititelu jr. nu s-a arătat impresionat de gestul ploieştenilor. Conducătorul clubului din Bănie îl consideră o stare de normalitate în duelul celor două galerii.

„Sunt niște acțiuni care se întâmplă des între galerii. Nu au stricat nimic, doar au scris pe clădire. Am rezolvat. Mie mi se scrie pe casă de când aveam 10 ani. Face parte din tabieturile mele să șterg ce scrie pe casă”, a spus Adrian Mititelu Jr. la Pro X.

Mititelu este însă dezamăgit de rezultatele echipei sale din ultima perioadă. Finanţatorul alb-albaştrilor a dezvăluit că şi tatăl său a trăit cu dezamăgire ultimele partide ale echipei lui Adrian Mutu.

„Și dacă era în libertate și dacă e in detenție, vă dați seama că nu poți să fii fericit. Le-a trăit cu amărăciune. Am avut ghinion meci de meci. Nu putem să spunem că am avut vreun meci în care a greșit arbitrul în favoarea noastră”, a explicat fiul lui Adrian Mititelu.

Până la meciul din Cupa României, FC U Craiova 1948 va juca sâmbătă pe propriul teren cu FCSB, în etapa a noua din Liga 1.