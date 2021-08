Adrian Mititelu Jr., după remiza cu Chindia: „Vă promit că vom deveni una din forțele campionatului!”

Patronul celor de la FC U Craiova 1948 a postat un mesaj pe contul său de Facebook, la puțină vreme după egalul contra dâmbovițenilor!

Oltenii au remizat contra Chindiei Târgoviște, iar elevii lui Adrian Mutu a ajuns la două victorii, două înfrângeri și un egal în primele cinci runde. La puțină vreme după încheierea partidei, Adrian Mititelu Jr. a încercat să explice rezultatul echipei sale și a prezentat motivele care au făcut ca „leii” să nu câștige duelul de ieri.

„Am întâlnit echipa care în sezonul trecut a terminat pe locul 7 și care a fost la un pas să intre in play-off. Chindia a rămas o echipă căreia este dificil să înscrii. Se “pune” pe două linii și joacă pe contraatac și se apară foarte bine. Pe contraatac este simplu să joci, însă să deții posesia mingii este mai greu.

Să nu uităm că suntem o echipă nou-promovată care în această vară a adus 12 jucători noi. Să nu uităm că astăzi am avut patru indisponibilități : Bauza, Diallo, Achim si Compagno. Sa nu uitam că am jucat la o temperatură de 35 de grade Celsius. Să nu uităm că am evoluat pe un gazon deplorabil.

Nu încercăm să ne găsim alibiuri, dar haideți să demonstrăm că noi, comunitatea suporterilor FC U Craiova 1948, nu facem nunți din victorii, dar nici înmormântări din egaluri și înfrângeri. Această echipă are nevoie și de înfrângeri, și de egaluri pentru a progresa, pentru a se căli și a juca fotbalul ofensiv pe care ni-l dorim cu toții.

Conducerea clubului acordă toată încrederea și tot sprijinul antrenorului Adrian Mutu și staffului său, în construirea acestei echipei, care vă promit că va deveni una din forțele campionatului!”, a scris Adrian Mititelu Jr, pe pagina sa de Facebook.