Adrian Mititelu Jr., hotărât să vândă FCU: „Ne punem la masa negocierilor!”

Adrian Mititelu Jr. s-a hotărât să vândă echipa în urmă cu 4 luni după ce galeria i-a cerut.

Adrian Mititelu Jr. spunea atunci că este o decizie definitivă, însă de la primele declarații până acum nu s-a găsit niciun cumpărător. Totuși, acesta a dat de înțeles că preferă ca tatăl său să păstreze echipa.

„Am spus că echipa este de vânzare, după acea ceartă cu suporterii. Nu s-a găsit însă un cumpărător. Dacă va fi unul disponibil, ne punem oricând la masa negocierilor. Nu am un preț în cap!

Adrian Mititelu va fi eliberat în vara acestui an, iar fiul său a vorbit despre momentul mult aștepta.

„A fost greu, dar mi-am făcut datoria de fiu. Eu zic că l-am substituit cu mândrie. Aștept să se elibereze în vară, va intra în comisie. Aștept să-și reia activitatea. El este cel mai priceput, eu acționez în funcție de sfaturile lui.

A fost greu. A intrat în închisoare atunci când echipa era pe primul loc în Liga 2. Trebuia să menținem pasul, dar a fost o incertitudine, au fost patru remize, dar am promovat fără probleme, am făcut jocuri foarte bune și ne-am prezentat onorabil în Liga 1. Am pierdut la maxim două goluri diferență. Ne-am respectat blazonul” , a spus Adrian Mititelu Jr.