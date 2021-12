Adrian Mititelu Jr. regretă plecarea lui Adi Mutu! Ce spune despre numirea noului antrenor

Conducătorul oltenilor a oferit prima reacție după ce echipa sa l-a dat afară în cursul zilei de ieri pe Eugen Trică, după doar o lună de la numire!

FC U Craiova 1948 a ajuns astfel la trei tehnicieni schimbați în doar 19 meciuri, iar Mititelu Jr. recunoaște haosul din club. Patronul „leilor” a dezvăluit că nu înțelege nici el prea multe în momentul de față, însă știe unde s-a greșit cu strategia formației din Bănie.

Totodată, Adrian Mititelu Jr. a mărturisit că regretă plecarea lui Adrian Mutu și spune că de această dată nu se va grăbi să numească un nou antrenor.

„Nici eu nu sunt convins de ceea ce se întâmplă. E clar că este haos la echipă. E normal că mai vorbesc cu antrenorul și spun că nu mi-a plăcut x sau y, mai ales când rezultatele nu sunt bune. La Flavius Stoican au fost niște discuții care au depășit sfera fotbalului.

Au fost niște deranjamente, să degenereze un pic. Îi mulțumesc lui Flavius Stoican, dar asta este situația. Îmi este teamă de Liga a 2-a. Ce vină am eu că cei 4 antrenori l-au băgat pe Kovacic, care ne-a pierdut 7 sau 10 puncte. În vară, când totul s-a făcut rapid, acolo a fost problema.

Aproape toți, în afară de 2-3, aveau meciuri în picioare. Acum că jucătorii străini nu vor să joace, asta e alta problemă. Joacă un meci, după care zic că-i doare una, alta. Avem 300.000 de euro buget de salarii pe lună, nu știu câte echipe din România au asemenea bani. Cu tot cu taxe, da.

Nu știu ce să mai fac. Normal că înfrângerile astea îți aduc din ce în ce mai multe necazuri. A fost o greșeală în vară când am schimbat mulți jucători în vară. Când am făcut proiectul cu Adrian Mutu, așa am stabilit, să aducem străini. Asta a fost strategia.

Mi-a plăcut ideea, dar uitați ce a ieșit. Am jucători de 9000 de euro salariu pe lună care nu au jucat nici măcar de 1000 de euro. Da, a rămas valabilă ideea vânzării clubului. Asta nu înseamnă că vreau să retrogradez, fiindcă nimeni nu cumpără o echipă retrogradată.

Deocamdată nu o să numim un antrenor, nu vreau să mă grăbesc, să treacă astea două meciuri până la pauza de iarnă. O să conducă echipa domnul Dan Vasilică și restul staff-ului care a rămas. Eu cred că Mutu nu trebuia schimbat.

Eu personal nu am început nicio discuție cu un nou antrenor, fiindcă eu nu vreau să mă mai implic. De lucrurile astea se ocupă tatăl meu, chiar dacă e unde e, are interpuși. Chiar dacă Mutu e un tip dificil, la fel ca mine și tatăl meu, mai bine rămânea la echipă, eu așa văd situația”, a spus Adrian Mititelu Jr., potrivit Digi Sport.