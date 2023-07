Adrian Mititelu l-a ofertat pe fostul antrenor de la ”U” Cluj în direct: ”Sper să lucrăm împreună!”

Clubul FC Universitatea Craiova 1948 a anunţat că a ajuns la un acord cu Nicolae Dică pentru preluarea funcţiei de antrenor principal.

Fostul atacant român, în vârstă de 43 ani, a semnat o înţelegere valabilă până la finalul sezonului şi vine alături de George Cotiga, cel care va fi antrenor secund.

În direct la TV, Adrian Mititelu a dezvăluit că ar dori să colaboreze în viitor cu Ioan Ovidiu Sabău.

”Am cântărit că e un băiat cu bun simţ. Are o oarecare experienţă. Eu sper să fie soluţia norocoasă. Lotul este foarte bun. E un lot de primele 6. Rămâne să avem şi o echipă de primele.

Asta a fost o garanţie din partea. A venit de la mine. Eu nu m-am implicat cum e modelul Gigi Becali. Eu zic că mă implicam decent. Nu sunt eu să bage pe cineva. Eu nu m-am implicat… Am obosit şi nu mai pot. A fost un entuziasm după ce am ieşit din detenţie şi mi-a trecut.

Ziceţi de mine, dar Neluţu cum a plecat de la Cluj după ce a salvat echipa? Neluţu, poate într-o zi o să colabărăm. Tu oricum arăţi mai tânăr.

Generaţia noastră se pricepe. Îmi vine să fug. Doi ani să plec din fotbal. Dacă nu ar fi orgoliul cu CSU şi Rotaru, aş pleca.

Eu m-aş retrage, dar nu aş închide clubul. Nu ştiu când aş pleca. Când va veni cineva să îl preia. Maximum un an, doi mă mai vedeţi. Am promis şi eu familiei că mă retrag. Mai am puţin să consolidez clubul”, a spus Adrian Mititelu, la Prima Sport.