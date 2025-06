Unirea Slobozia se menține în Superliga, dar își pierde antrenorul: „Plec pentru că am sânge”

Echipa Unirea Slobozia a învins luni seara, pe teren propriu, scor 4-3, după lovituri de departajare, formaţia divizonară secundă FC Voluntari, şi îşi păstrează locul în Superligă

La finalul timpului regulmantar scorul a fost 1-0 pentru Slobozia

La Clinceni, în manşa secundă a barajului de promovare/menţinere, oaspeţii de la FC Voluntari au cerut penalti în minutul 27, la o minge care l-a lovit în mână pe Dinu, însă arbitrul nu a acordat nimic. Minutul 41 a adus golul marcat de Arabuli pentru gazde. Arbitrul de tuşă a anulat reuşita pentru o poziţie de ofsaid inexistentă, a intervenit VAR-ul şi, după patru minute, centralul Horaţiu Feşnic a validat golul. Replica ilfovenilor a venit repede, în minutul 45+2, când Popadiuc a şutat puternic, de la 20 de metri, iar portarul Krell a respins.

Elevii lui Mihalcea au mai încercat poarta ilfovenilor în minutul 64, dar Chioveanu a respins în corner şutul bun al georgianului Arabuli. În minutul 89 oaspeţii au ratat o mare ocazie de gol, Krell intervenind foarte bine la şutul lui Onişa şi apoi la Dumiter. Chioveanu i-a închis unghiul lui Arabuli, în minutul 90 şi, cu 2-2 scor la general, partida de la Clinceni a intrat în cele două reprize regulamentare de prelungiri. Scorul de pe tabelă nu s-a schimbat însă, chiar dacă Krell a intervenit bine la şutul lui Guţea, din minutul 116, iar meciul a fost decis la lovituri de departajare.

Dumiter a transformat pentru Voluntari, portarul Chioveanu a scos cu piciorul şutul slab al lui Vojtus, iar Panţîru a trimis pe lângă poartă ratând majorarea diferenţei. Arabuli a egalat pentru Slobozia, apoi portarul ialomiţenilor, Stefan Krell a scos şutul puternic al lui Carnat. Perianu a făcut 2-1 pentru gazde, iar Crişan a egalat pentru Voluntari, 2-2. Bărbuţ a readus gazdele în avantaj, dar Guţea a egalat, apoi căpitanul Toma a marcat golul izbăvitor pentru Unirea Slobozia, care s-a impus cu 4-3 şi a rămas în Superligă, după ce a câştigat barajul.

„Teribil a fost, fantastic! Este un moment fantastic, iar promovarea păleşte în faţa unei rămâneri în divizie. Ştiam că pot, am o echipă care m-a ajutat, băieţi cuminţi.

Plec! Plec pentru că am sânge, cu toate că-i iubesc. Am familia acolo, am prietenii… Plec, pentru că-mi doresc mai mult”, a declarat Adrian Mihalcea, cu ochii în lacrimi.

„Sunt extrem de fericit pentru că este o performanţă mai mare decât promovarea în sine, dacă ţinem cont de toate problemele pe care le-am avut. E cea mai mare mulţumire, aici e casa mea, e familia mea aici, prietenii mei sunt aici şi toată lumea mă iubeşte.

Sunt călit şi ca jucător, ca antrenor nu am avut asemenea momente. Le trăiesc intens. Uitaţi-vă la public! Ce ar fi însemnat să avem teren propriu şi să jucăm acasă cu acest public.

Am taxat cu această calificare şi declaraţiile antrenorului adversarilor, care a fost arogant şi a spuis că vrea să decidă calificarea încă din meciul tur, ca să fie liniştit. E o formă de a epata. Nu e corect. E o competiţie şi trebuie să o respecţi. Chiar dacă tu crezi multe lucruri, că ai conducători mai buni, că eşti mai bun, trebuie să respecţi adversarul nu să îi aduci într-o stare de neica nimeni. Le doresc baftă şi să promoveze la anul. Nu o să rămân la echipă în continuare, pentru că nu se va face nimic. Uitaţi-vă cum arătăm! Au fost tatonări cu UTA şi cu alte echipe. De mâine încolo sunt liber, mi se termină şi contractul şi voi lua decizia”, a mai transmis tehnicianul.