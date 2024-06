Adrian Mititelu, mesaj pentru Claudiu Niculescu: Ai dat dovadă de caracater și bărbăție

Adrian Mititelu, finanțatorul celor de la FCU Craiova, l-a auzit pe Claudiu Niculescu, care a spus că pentru el adevărata Universitatea Craiova este echipa din Liga 2, și a reacționat public.

”Mulțumim, Claudiu! Ai dat dovadă de caracter și bărbăție, în vremuri în care cei mai mulți dintre foștii jucători și oficiali ai acestui club dovedesc amnezie și lașitate!”, este o primă parte a mesajului postat de Mititelu pe social media.

”Eu am jucat la FCU. Eu am jucat la FCU, nu vreau să supăr pe nimeni, nu vreau să…. . Am spus și trebuie să repet asta, Universitatea Craiova este echipa lui Adrian Mititelu. Pentru că acolo am jucat.

Nu trebuie să se simtă lezați cei de la CSU. Îi respect, domnul Rotaru bagă bani, investește foarte mulți bani, a deveni un club stabil, puternic, care se luptă la titlu an de an. Este benefic pentru campionatul nostru, dar Universitatea este FCU”, a spus Niculescu, la Digi Sport.