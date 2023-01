Adrian Mititelu pune piciorul în prag! Ce decizie va lua împotriva ultrașilor

Patronul FC U Craiova 1948, Adrian Mititelu, este decis să scape de indivizii din galerie care se cred mai presus de lege.

Adrian Mtitelu dezvăluie că a fost șantajat de membri ai galeriei

FC U Craiova 1948 va pierde cu 0-3, la „masa verde”, meciul cu Sepsi din Etapa a 23-a a Superligii. Partida s-a jucat la Sf. Gheorghe și a fost suspendată definitiv în minutul 26 de arbitrul de centru Andrei Chivulete, din cauza scandărilor xenofobe ale suporterilor echipei oaspete.

Adrian Mititelu a recunoscut azi, resemnat, că echipa pe care o patronează nu are sorți de izbândă, dar a anunțat măsuri împotriva suporterilor care se cred mai presus de lege.

„Vă spun că este un curent, e un mod de galerie care a apus, de fapt. Sunt ultimele zvâcniri ale unor indivizi, care cred că pot impune politica cluburilor, care cred că sunt mai presus de lege şi de ordine şi care au fost toleraţi.

Din păcate, şi noi, cluburile, şi eu i-am ajutat să ajungă în această situaţie în care au ajuns şi au făcut un prăpăd. Unii lideri ai galeriei noastre consideră că pot să îşi facă singuri dreptate. Suntem şantajaţi, dar astea sunt altele, care fac obiectul unui dosar. Epoca galeriilor cu astfel de mode a apus.

Ştiu că Oltenia a fost ţara lui Papură Vodă, adică neguvernabilă, ne-au abandonat austriecii, Ţara Românească a vrut să scape de noi, iar fanii din galerie au impresia că ei, dacă au fost alături de noi, de echipa asta, iar eu niciodată nu o să uit, pentru că aportul lor a fost foarte important… Dar asta nu înseamnă… De asta am închis ochii.

M-au şantajat, am zis ‘Domnule, lasă-i’. Au fost alături de echipă, dar gata, băieţi. Stop! S-a terminat era ultrasilor care depăşesc limitele”, a spus Mititelu, potrivit Orange Sport.

Adrian Mititelu anunță că va face revoluţie şi va pune piciorul în prag

Patronul FC U Craiova 1948 recunoaște că este dator fanilor, dar nici nu poate accepta orice. „De acum înainte, politica clubului va fi revoluţionară, s-a terminat cu înjurăturile, cu violenţele. Toate au un final, se schimbă totul.

Eu vă garantez cu orice consecinţe că aici se vor schimba multe. Deci clubul U Craiova 1948 e cel mai suferind club din România şi cel mai pătimit, cu cele mai mari nenorociri şi care e conştient cât înseamnă galeria pentru echipă, mai ales când nouă ne-a fost furată o mare parte a suporterilor noştri. Dar cu toate astea, eu sunt conştient că nu se mai poate aşa.

Din acest moment, clubul nostru, chiar dacă va dura doi ani această schimbare, chiar dacă o să fim şi mai văduviţi de suporteri…

Eu am fost cel mai mare susţinător (n.r. – al celor din galerie). Eu i-am încurajat acum 15 ani şi în perioada când am fost vulnerabil şi mi-a fost luată echipa. Ei au fost puţinii care au rămas alături de noi. Am fost într-un fel dator în faţa lor, dar asta nu înseamnă că pot accepta orice. Eu vă spun că vom face revoluţie şi vom pune piciorul în prag”, a mai spus el.