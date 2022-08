Adrian Mititelu vinde rivalelor tot ce are mai bun: „Domnule Șucu, vino cu 1,5 milioane și ți-l dau!/ Domul Rotaru are bani, să îmi dea 5 milioane și i-l dau!”

Odată cu cedarea lui Andrea Compagno la FCSB în schimbul sumei de 1,5 milioane de euro + 10% dintr-un viitor transfer, Adrian Mititelu vrea să abordeze o nouă tactică managerială la FCU Craiova.

Mai exact, patronul oltenilor a vorbit despre posibile plecări ale jucătorilor săi la rivale precum Rapid sau chiar CSU Craiova. Mititelu a invocat în mod direct numele omologilor săi, Dan Șucu respectiv Mihai Rotaru.

„Domnule Șucu, vino cu 1,5 milioane și ți-l dau!/ Noi vindem la oricine, Nu e nicio problemă dacă domnul Rotaru vrea un jucător!”

„Rapid îl vrea pe Asamoah. Să dea prețul corect și eu îl dau. Domnule Șucu, vino cu 1,5 milioane și ți-l dau. Ce e asta să oferi 350.000 de euro? El e milionar. Să fie clar! Dacă sunt oferte, noi vindem la oricine. Am vorbit cu Adrian (n.r. Mutu). Vor să dea două milioane pe Coman și… Ești miliardar în fotbal, vinzi cu cinci milioane și dai 300.000? Nu te mai da rotund dacă nu bagi banii în fotbal.

Eu sunt cel mai mare fan al domnului Șucu. Poate vine la Craiova și îi vând un teren”, a declarat Adrian Mititelu, pentru Pro Arena.

„Nu mai vreau să fiu Mititelu de dinainte ca să nu dau jucători, am fost prostul României. Nu am știut să fac management fotbalistic! Nu mai sunt prostul de atunci. Și CSU dacă vrea să cumpere de la noi, eu vând, nu am nicio problemă. Domul Rotaru are bani, să îmi dea 5 milioane și i-l dau pe Bauza. Eu sunt sărac, îmi trebuie 5 milioane ca să termin baza. Eu nu am afaceri ca Șucu, Becali, Rotaru.

Să fie clar! Noi vindem la oricine, indiferent dacă e CSU. Nu e nicio problemă dacă domnul Rotaru vrea un jucător”, a mai spus Adrian Mititelu, pentru sursa menționată.

FCU Craiova a reușit să se impună în ultima etapă de campionat. Oltenii au trecut cu 1-0 de Sepsi și ocupă acum locul 10 cu 10 puncte.