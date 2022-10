Adrian Mutu a prins aripi după victoria cu Dumbrăvița! Nu se teme de Farul: „Suntem favoriți!” – Ce a spus „Briliantul”!

Rapid a câștigat în această seară cu 4-1 în fața celor de la Dumbrăvița. Adrian Mutu a oferit o primă reacție la finalul partidei din Cupă.

Mai exact, tehnicianul giuleștenilor a vorbit despre prestația echipei sale, dar și despre duelul cu Farul din campionat.

„Am stat cu gândul la meciul cu Farul!”

„Nu pot spune că a fost un start de meci complicat. Am început bine primele 10 minute, apoi cred că am stat cu gândul la meciul cu Farul, pentru că meciul părea ușor. Bine că ne-am trezit, am egalat, am și ratat multe ocazii, unele incredibile. Diferența este nromală, acum trebuie uitat acest meci și să ne gândim doar la Farul, acomentat tehnicianul giuleștenilor.”, a declarat Adi Mutu, după victoria cu Dumbrăvița.

„Suntem favoriți!”

„Cupa este un obiectiv important pentru noi, tratăm meciul cu seriozitate, s-a văzut că, dacă nu facem asta, puteam suferi. De abia aștept meciul cu Farul, va fi un duel tare, care pe care. Binențeles că există o favorită, este Rapid”, a mai spus tehnicianul.

Farul și Rapid se vor întâlni vineri, de la 20:30, în cadrul etapei a 15-a din Liga 1. Constănțenii ocupă primul loc, cu 33 de puncte, în timp ce giuleștenii se află pe locul 2, cu 28 de puncte.