Adrian Mutu: Am fost aroganţi şi superficiali, iar fotbalul ne-a pedepsit! Alexandru Ioniţă: A fost vina noastră, nu am jucat aşa cum trebuie

Adrian Mutu, antrenorul echipei Rapid, a fost dur în declaraţiile date sâmbătă, după înfrângerea suferită în meciul cu FC Hermannstadt, scor 0-1.

„Concluziile sunt simple, mai ales după prima repriză, când am jucat foarte slab! Nu am avut ritm, am luat decizii proaste, am fost aroganţi şi superficiali! În seara asta nu meritam să câştigăm!

Faţa de modificarrea echipe de start, trebuia să schimb ceva în primul unsprezece, pentru că veneam după o perioadă cu multe meciuri grele, dar în afară de Ongenda, care a fost asumat, pentru că avea nevoie de minute să se pună pe picioare, ceilalţi au dezamăgit.

Aroganţa noastră ne-a învins. Am intrat pe teren ca şi cum am fi câştigat, fotbalul ne-a dat o lecţie importantă, un duş rece! La penalti, pe undeva eram sigur că o să ratăm. Nu era seara noastră şi fotbalul nu îţi dă dacă nu meriţi. Dugandzic ar trebui să îşi mai schimbe stilul de execuţie din când în când, pentru că şi noi suntem analizaţi, aşa cum şi noi analizăm pe alţii. Însă la meciul următor l-aş lăsa pe Dugandzic să bată penalti, de ce nu?

Revenind la joc, nu se poate să joci doar din gleznă, trebuie să îţi pui calităţile în slujba echipei, nu jucăm în faţa blocului. Eu cred că am fost superficiali azi”, a încheiat Adrian Mutu.

Alexandru Ioniţă, jucătorul echipei Rapid, este convins că vina înfrângerii este doar a fotbaliştilor bucureşteni. „Am făcut un joc slab, nu mi-am ajutat destul echipa. E clar că din înfrângeri înveţi cel mai mult, dar ne doream să ne apropiem de Farul, de echipa de pe primul loc, pentru că avem meci cu ei.

A fost vina noastră, nu am jucat aşa cum trebuie. Ne-am dorit victoria, dar nu am avut destulă atitudine. Trebuia mai mult. Din păcate, în această seară, nu ne-am ridicat la nivelul aşteptărilor. Îmi pare rău pentru Dugandzic, dar asta este, se mai întâmplă. Trebuie să analizăm ceea ce am făcut greşit în acaesta seară şi să îndreptăm problemele”, a declarat Alexandru Ioniţă.

Echipa FC Hermannstadt s-a impus sâmbătă, în deplasare, scor 1-0, în faţa formaţiei Rapid Bucureşti, într-un meci din etapa a 29-a a Superligii. Rapid a ratat un penalti în minutul 90+1