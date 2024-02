Adrian Mutu, calm chiar dacă a fost învins de fosta lui echipă: ”Meciul a fost decis dintr-un gol norocos!”

CFR Cluj a pierdut, sâmbătă, chiar pe teren propriu, scor 0-1, în fața celor de la Rapid, într-un meci care a contat pentru etapa cu numărul 25-a din Superligă.

Unicul gol al meciului afost marcat în minutul 9 de fostul mijlocaș al celor de la CFR, Djokovic.

La finalul meciului, Adrian Mutu a oferit mai multe declarații.

Antrenorul CFR-ului a părut calm, chiar dacă a pierdut un meci important în economia campionatului.

Fostul internațional susține că știe unde mai are de lucrat echipa pe care o antrenează.

”Cred că a fost un meci echilibrat. Chiar dacă am avut o posesie mai bună, nu am avut o circulație a mingii bună. La începutul meciului cred că nu am fost conectați 100%, am făcut multe greșeli. A fost un meci de luptă.

Nu ne-am creat așa de multe șanse de a marca precum ne-am fi dorit. Meciul a fost decis dintr-un gol norocos, dar până la urmă tabela vorbește. Știm unde avem de lucrat, mergem înainte.

Eu cred că Rapid a fost de la început implicată în lupta pentru titlu. Era important ca noi să ne câștigăm meciurile. Știm unde trebuie să ne îmbunătățim jocul. Nu trebuie să facem un capăt de țară după această înfrângere. Important este să învățăm din acest eșec”, a declarat Adrian Mutu.