Adrian Mutu este mulțumit de punctul din meciul cu Farul! Cum l-a surprins pe Gheorghe Hagi

Rapid a remizat, pe teren propriu, 1-1 cu Farul, dar antrenorul Adrian Mutu este mulțumit de rezultat și evoluție.

„A fost o demonstrație de fotbal total”, consideră Adrian Mutu

Golurile au fost marcate de Funsho Bamgboye (55), respectiv, Dragoş Nedelcu (76). În urma acestui rezultat, Rapid a urcat pe locul 4, cu 28p, iar Farul rămâne lider, cu 36p. Una dintre ele va fi depășită după meciul Universitatea Craiova – CFR Cluj, programat azi de la ora 21:00.

La finalul meciului, Adrian Mutu, antrenorul gazdelor, s-a declarat mulțumit. „A fost echilibrat. Puteam deschide scorul, dar și ei puteau deschide scorul. Când am trecut în avantaj, puteam închide meciul prin Dugandzic, dar și ei puteau înscrie.

A fost un rezultat corect. Am făcut o propagandă bună fotbalului. Încercăm să câștigăm meciurile și suntem mulțumiți cu victoria. Am întâlnit o echipă bună, nu întâmplător e pe primul loc. Îmi felicit băieții, au dat totul, au alergat, asta e cel mai important.

Cred că azi a fost o demonstrație de fotbal total în Giulești. Când se întâlnesc două echipe care joacă ofensiv se întâmplă să fie momente când una domină și cealaltă suferă, dar și invers.

Ori erau ei pe atac, ori eram noi pe atac. Dacă stăm să ne uităm, în prima repriză au avut șanse mai mari, dar, în repriza a doua am echilibrat”, a declarat Adrian Mutu.

„Am fost forțat să îl scot pe Kait. Costache a făcut entorsă”, a dezvăluit Adrian Mutu

Tehnicianul Rapidului a explicat și schimbările făcute. „I-am surprins puțin cu schimbările. Ca antrenor, te uiți la partea plină a paharului și încerci să iei tot ce e mai bun. Nu e un meci normal, e un meci din play-off. Anumite episoade decid un meci, cum a fost și azi.

M-am uitat că i-am blocat și am început noi în repriza a doua să conducem jocul. Am fost peste ei în primele 20 de minute din repriza a doua. Sunt momente foarte importante în economia meciului. Dacă trecea și faza cu Nedelcu, era foarte greu să ne mai dea gol. Cred că am făcut un spectacol în Giulești.

Am fost forțat să îl scot pe Kait. Costache a făcut entorsă. Papeau a intrat bine. E greu pentru un jucător să intre la un asemenea ritm, se sufocă, i se umflă picioarele.

Producem fotbal, am demonstrat că jucăm de la egal la egal. Am arătat că putem câstiga cu primele două clasate. Cred că trebuie să ne mulțumim că am reușit să obținem două puncte.

În momentul ăsta, sunt jucători care sunt mai în formă decât Ioniță. A avut și o accidentare, de asta a lipsit de la meciurile trecute”, a mai precizat tehnicianul.