Adrian Mutu, la un pas de CFR Cluj: „Am fost sunat de multe ori de Neluțu Varga!”

Fostul tehnician al celor de la FC U Craiova s-a aflat în mai multe rânduri pe lista patronului din Gruia, însă nu s-a ajuns niciodată la o colaborare între cele două părți!

Relația bună dintre Adrian Mutu și Neluțu Varga este deja una cunoscută în fotbalul românesc și nu de puține ori s-a scris că „Briliantul” ar fi unul dintre preferații finanțatorului din Cluj. Cu toate acestea însă, Mutu nu a ajuns până acum să conducă campioana României, dar a dezvăluit cât de aproape a fost să semneze, înainte de venirea lui Edi Iordănescu, din sezonul trecut.

„Am fost sunat de multe ori de Neluțu Varga, dar nu am fost pus niciodată în situația să fiu antrenor la CFR Cluj când mă culcam și dimineața să nu mai fiu. Ați scris și voi că am fost pus la CFR Cluj, dar nu se pusese problema atunci. Ci cu câteva zile înainte.

Dar am fost în stand by pentru că nu se știa. Cluburile discută cu mai mulți antrenori, dar CFR a crezut atunci că Edi Iordănescu e varianta mai bună. Și a așa a fost, pentru că a câștigat campionatul. În ultima perioadă nu am mai avut discuții cu cei de acolo”, a spus Mutu, potrivit GSP.