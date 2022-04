Adrian Mutu, mulțumit de victoria la scor în meciul cu Gaz Metan: „Era un test de maturitate”

Antrenorul echipei Rapid, Adrian Mutu, a declarat după victoria cu Gaz Metan Mediaş, scor 8-0, că acest joc a reprezentat pentru un test de maturitate pentru jucătorii săi pe care l-au trecut cu brio.

”Era un test de maturitate pentru că trebuia să jucăm cu seriozitate, ca o echipă adevărată. Asta am făcut, a fost un test trecut cu brio și sunt bucuros. Mă simt bine, nu contează cu cine joc, important e să câștig. La ce înseamnă mișcările noastre, fluiditatea jocului. Am avut meciuri cu adversari mai slabi cotați, dar am câștigat și cu Dinamo, Botoșani, UTA și am demonstrat că nu câștigăm din întâmplare.

Merită felicitați băieții și de mâine pregătim meciul cu Sepsi. E o echipă de copii (n.r.- Gaz Metan), nu au experiență la Liga 1 și se vede lucrul ăsta. Îi ajută să vadă cum e atmosfera, cum e nivelul și să ajungă să joace la alte echipe din Liga 1.

Nu existau temeri privind retrogradarea, acum suntem 13 puncte de Chindia, prima echipă care se salvează. După Sepsi, jucăm cu Chindia, U Craiova 1948 și Mioveni, echipe incomode. Eu mă gândesc doar la următorul meci, nu la finalul acestui play-out”, a spus Mutu la posturile care transmit Liga 1.

Crainicul Stadionului Rapid-Giuleşti a comis o gafă, în a doua repriză.

„Doamnelor şi domnilor, cred că se cuvine să mai vorbim despre o performanţă azi. Alexandru Mutu, antrenorul nostru. Adrian Mutu, mă scuzaţi. Sunt un pic emoţionat. Este la a şasea victorie consecutivă pe banca Rapidului, de când a preluat echipa. Cred că merită aplaudată această performanţă”, a transmis crainicul.

Rapid a învins, luni seară, pe teren propriu, cu scorul de 8-0, echipa Gaz Metan Mediaş, în epilogul etapei a cincea a play-out-ului Ligii 1.