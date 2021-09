Adrian Mutu nu e îngrijorat că ar putea fi demis de la FC U Craiova 1948: „N-are de ce să-mi fie teamă”

FC U Craiova 1948 a fost învinsă de FC Argeș, 0-1, în Trivale, în etapa a opta a Ligii 1, iar Adrian Mutu a acuzat o grșeeală în defensivă.

Adrian Mutu a acuzat greșeala apărării sale de la unicul gol al meciului, marcat de Alexandru Ișfan.

„Orice meci pierdut nu e o plăcere pentru antrenori. Din păcate, suferim la fazele fixe. În ultimele 4 meciuri am luat gol din corner sau penalty. Nu neapărat din prima, ci după o recentrare. Suntem neatenți și pierdem marcajul în careu. Da, a fost o minge rămasă în careu, toți s-au dus pe minge, au pierdut marcajul, iar pe recentrare a fost om liber pe bara a doua.

Lucrurile sunt simple, chiar dacă par complicate. Trebuie să muncim, să învățăm din greșeli. Trec etapele și trebuie să ne dea de gândim că facem aceeași greșeală. Trebuie să avem perseverența de a munci mai mult. Nu numai aceste greșeli. Inclusiv la Clinceni, tot din corner. N-am primit niciun gol dintr-o acțiune fluidă, ci doar faze fixe, ceea ce mă deranjează. Suntem neatenți și lucrul ăsta ne costă.

Trebuie să existe omogenitate, să se adapteze jucătorii noi la fotbalul nostru. Probabil au crezut că e mai ușor, dar în România fiecare echipă luptă pentru fiecare punct, le-am spus. O neatenție ne costă un meci. Am avut și lipsă de concentrare, puteam să marcăm.

(n.r – dacă îi este frică de demitere) N-are de ce să-mi fie teamă. Patronatul ia decizia pe care o crede de cuviință. Eu sunt preocupat să redresez echipa. Sunt profesionist 100%, am făcut tot ce am putut. Din păcate, rezultatele întârzie să apară și în ultimele 4 meciuri am luat două puncte. Urmează trei meciuri grele – FCSB, Botoșani, iar apoi derby-ul. Ăsta este fotbalul, se joacă pe goluri și pe puncte.

FCSB are prima șansă cu Dinamo. Mă voi uita la FCSB, următorul nostru adversar. Sper să fie ceva frumos și să se bucure toată lumea care vine la stadion„, a spus Mutu, după meciul de la Pitești.

Echipa olteană a ajuns la patru meciuri consecutive fără victorie. FC U Craiova ocupă locul 12, cu 8 puncte, în timp ce FC Argeș e pe 7, cu 10 puncte. În runda următoare, oltenii vor primi vizita vicecampioanei FCSB.