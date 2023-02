Adrian Mutu se gândește la play-off înaintea meciului cu Chindia Târgoviște: „Nu putem spune stop ambiţiilor”

Echipa Rapid întâlneşte Chindia Târgovişte sâmbătă, de la ora 20:00, pe teren propriu, în Etapa a 27-a a Superligii.

„Chindia este o echipă robustă, foarte greu de desfăcut”, a dezvăluit Adrian Mutu

Antrenorul Adrian Mutu se așteaptă la un meci complicat, în condițiile în care formația pregătită de Anton Petrea este neînvinsă în 2023, având două victorii și trei remize.

„Este un meci foarte important pentru noi în economia campionatului, avem nevoie de puncte. Acum, că suntem matematic calificaţi în play-off, în aceste meciuri rămase cel mai important lucru este să strângem cât mai multe puncte pentru a ne putea folosi de ele.

Chindia se apără foarte bine, joacă foarte mult pe contraatac. E o echipă robustă, care e foarte greu de desfăcut. Trebuie să fim foarte atenţi pe aceste contraatacuri pentru că vârfurile lor pleacă foarte bine.

Ştim că este neînvinsă Chindia în acest an, dar totodată şi noi vrem să reîncepem să câştigăm. E un meci complicat, sper să avem forţa de a-i desface pe adversari şi de a înscrie”, a explicat el.

Mutu nu a uitat greşelile de arbitraj din partida cu CS Mioveni, în etapa precedentă. „Atmosfera este bună, sigur că am fost puţin dezamăgiţi pentru că am avut foarte mult ghinion la Mioveni. Pentru că echipa s-a exprimat foarte bine timp de 60 de minute şi doar neşansa a făcut să nu înscriem.

În plus, am avut şi alte două penalty-uri clare care nu s-au dat… deci am fost dezavantajaţi şi de arbitraj, plus ghinionul… toate acestea au făcut să plecăm de acolo doar cu un punct. Dar suntem bine moral, am atins obiectivul clubului, ceea ce era important pentru noi.

Am pierdut două puncte în meciul cu Mioveni, să spunem unu în play-off, iar dacă acesta va cântări la final să vedem a cui e vina”, a mai spus Mutu.

„Nu putem spune stop ambiţiilor”, a spus Adrian Mutu, referindu-se la play-off-ul Superligii

Totodată, Adrian Mutu a precizat că îşi doreşte ca Rapid să ajungă cât mai sus în clasament, precizând că formaţia sa nu se teme de niciun adversar din campionat.

„Noi suntem acum pe locul 4 şi mai departe ne dorim să ajungem cât mai sus. Obiectivul nostru e îndeplinit, dar când începe play-off-ul nu putem spune stop ambiţiilor. De aceea vom încerca să câştigăm fiecare meci şi să ajungem cât mai sus în clasament.

După ce se vor înjumătăţi punctele va fi un play-off incendiar, benefic pentru fotbalul românesc. Noi nu ne temem de nimeni şi cred că echipa cea mai valoroasă va câştiga campionatul”, a afirmat Mutu.

După 26 de etape, Rapid e pe locul 4 în Superligă, cu 46p. Primele trei locuri sunt ocupate de Farul Constanța cu 55p, CFR Cluj cu 53p și FCSB cu 48. Giuleștenii sunt urmați de Universitatea Craiova cu 45p și Sepsi cu 38p.

După meciul cu Chindia, echipa antrenată de Adrian Mutu mai are de jucat, până la finalul sezonului regulat, cu FC Botoșani în deplasare, cu FC Hermannstadt acasă și cu Farul în deplasare. Play-off-ul începe în al treilea week-end din luna martie.