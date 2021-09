Adrian Păun nu le dă şanse prea mari oltenilor nici în Cupa României: ,,Avem puterea să câștigăm chiar la ei acasă”

Adrian Păun, mijlocaşul celor de la CFR Cluj, a reacţionat la finalul meciului cu CS U Craiova, din Liga 1, care s-a disputat în Gruia, în cadrul etapei a 9-a din Liga 1.

Meciul dintre dintre ardeleni şi olteni s-a terminat cu victoria echipei gazdă, scor 1-0. Unicul gol al partidei din Gruia a fost marcat de către Andrei Burcă, în minutul 20 al jocului.

La finalul meciului cu CS U Craiova, Adrian Păun a declarat că Dan Petrescu a ştiut să motiveze foarte bine echipa. Despre partida din Cupa României, mijlocaşul ardelenilor spune că CFR Cluj are puterea să o învingă pe echipa din Bănie chiar şi pe terenul acesteia.

,,Mister știe să ne motiveze. Și noi știm la rândul nostru să ne automotivăm. Încredere am avut cu toți antrenorii. Suntem jucători profesioniști și facem ceea ce ni se cere.

Știm ce ne așteaptă la Craiova, cu siguranță fanii lor o să facă o atmosferă incendiară. O să își dorească să ne învingă, dar cred că avem puterea să câștigăm chiar la ei acasă. Întotdeauna am avut și Cupa ca obiectiv. Este o competiție importantă și o vom trata cu seriozitate, cum am tratat-o în fiecare an. Din păcate, în anii trecuți, nu am reușit să câștigăm, dar anul acesta sperăm să o facem.

Mai avem multe meciuri de jucat, bineînțeles că ne dorim să mergem în primăvara europeană. La final vom trage linie, dar sperăm să ajungem în primăvara europeană.”, a declarat Adrian Păun la finalul jocului cu CS U Craiova.

În urma acestui rezultat, CFR Cluj rămâne pe primul loc în Liga 1, unde a acumulat 24 de puncte acum. De partea cealaltă, cei de la CS U Craiova au rămas pe locul 9 în Liga 1, cu 13 puncte acumulate din 9 etape disputate.