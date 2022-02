Adrian Porumboiu a venit cu replica pentru Dumitru Dragomir: ,,Cât tupeu să ai? L-am prins cu 7 cărţi în mână la poker”

Adrian Porumboiu, fostul patron al celor de la FC Vaslui, a venit cu replica pentru Dumitru Dragomir, după ce acesta l-a numit ofticos la jocurile de noroc.

Fostul finanţator al echipei din Moldova spune că Dumitru Dragomir n-ar fi trebuit să vorbească despre el, pentru că l-a prins pe fostul preşedinte de la LPF cum trişa la un joc de poker. Acesta a rămas şocat de cele spuse de Dumitru Dragomir.

,,Mitică Dragomir trebuia să tacă. Am fost domn și nu am spus nimic, dar văd că-i place să vorbească despre mine referitor la jocurile de noroc. Nu am spus până acum, dar pe Mitică l-am prins cu șapte cărți în mână la un joc de poker și ar trebui să tacă! Pe altul l-am prins cu șase cărți, dar nu-i fac public numele fiindcă nici el nu a spus nimic despre mine legat de jocurile de noroc.

Eu vorbesc doar despre cei care spun anumite chestii despre mine, doar dau replica. Am crezut că e un joc de domni…Mă oftic? Păi, te oftici că te așezi la masă cu astfel de oameni. Sunt un om calm. Mi-a spus că așa joacă el. «Normal», era la Ligă și avea dreptul să joace cu șapte cărți (n.red. – ironic). Unii joacă și cu șase, dar mă opresc la cel cu șapte. Nu e prima dată când Dragomir vorbește despre mine.

Să stea în banca lui. Punctez treaba asta! Nu am făcut nimic public până acum despre chestia asta, am avut un sentiment de jenă, de rușinea lui nu am spus nimic…Dar, tot el continuă cu anumite chestii. Ăsta e adevărul: e rușinos să te prindă cineva la masa de poker cu șapte cărți în mână.

Am fost un domn! Cum să reacționez? Ce să fac? Să-i dau cu scaunul în cap? Nu sunt jucător, nu sunt pasionat. Jucam de distracție, ocazional. Dar, nu-mi place că tot mă atacă. N-am spus nimic de atunci, dar când am citit…am zis: Nu e zdravăn la cap! E un gest pe care greu îl califici (n.red. – să joci poker cu șapte cărți în mână). Ne cunoaștem de peste 50 de ani, am fost prieteni, dar s-a întâmplat treaba cu…șapte cărți în mână. Dacă el tăcea, eu nu spuneam nimic.

Cât tupei să ai în tine? Spui că mă oftic, când eu te prind cu șapte cărți în mână? Dacă el tăcea, eu nu ziceam nimic. Doar am dat replica, după ce am fost atacat. Dragomir nu mai are control, spune ceva ce e împotriva lui. Între domni nu se întâmplă așa ceva, nici măcar între golani. Am rămas chiar șocat”, a declarat Adrian Porumboiu, pentru ProSport.