Adrian Porumboiu a vorbit despre „cazul Săpunaru” și a dat verdictul: „Am rămas cu un gust amar! Eu am o poziție, am un punct de vedere!”

Adrian Porumboiu, fostul central român și arbitru central, a vorbit desre „cazul Săpunaru”. Acesta a declarat că arbitrii partidei trebuiau să supravegheze jucătorii până ce aceștia intrau în vestiare.

Ba mai mult, Porumboiu i-a transmis lui Săpunaru un sfat prețios. Iată ce a spus fostul arbitru român.

„Singurul autorizat din punct de vedere regulamentar să trimită raportul către Comisie este observatorul de joc, care trebuie să țină cont de absolut toate momentele pe care le consideră importante, privind rerguilile de fair-play, absolut toate amănuntele.

Țineți minte bannerul de la meciul celor de la FCSB?! Observatorul trebuie să țină cont și să apeleze la absolut toate înregistrările și să facă un raport amănunțit, ca să nu se mai repete ceea ce s-a întâmplat.

Arbitrii au mers la vestiarul lor. Ei și-au terminat misiunea lor. După ce au ieșit de pe teren, la revedere. Ei doar în pauză, în timpul jocului. Jocul are două reprize, în acest timp.

Dacă au părăsit terenul, a fluierat sfârșitul jocului și se întâmplă pe tunel, unde el observă, normal că va consemna și va lua deciziile. Dacă bătaia a început pe tunel, normal arbitrul trebuia să supravegheze intrarea jucătorilor până la vestiare.

Categoric, am rămas cu un gust amar. Eu am toată admirația pentru Săpunaru și chiar țin la el foarte mult. Dar ar trebui să fie un pic mai ponderat, un pic mai calm. Nu, nu, nu se va da niciun exemplu. Dacă îl suspenzi pe Săpunaru, ai mai mulți de suspendat. Nu văd, dar ma rog, nu știu. Eu am o poziție, am un punct de vedere, dar când mă gândesc cine îi judecă, mă abțin”, a declarat Adrian Porumboiu, pentru PlaySport.