Adrian Porumboiu, laude la adresa Rapidului: „Este o echipă bine structurată și, mai aleși, sunt oameni foarte serioși!”

Adrian Porumboiu, fostul arbitru român și patron de club în Liga 1, a vorbit despre Rapid, una dintre echipele revelație ale campionatului.

Mai exact, Porumboiu consideră că Rapid are rețeta necesară pentru a cuceri titlul Ligii 1. Iată ce a spus despre conducerea giuleștenilor.

„Rapid este o echipă bine structurată și, mai aleși, sunt oameni foarte serioși!”

„Cred că da (dacă Rapid ae forța să ia campionatul – n.r.). Văd că au primit și suflul ăsta nou, cu stadionul nu mai vorbesc, cu domnul Șucu. Face un cuplu foarte bun cu domnul Angelescu.

Dacă vorbea cu mine Șucu înainte de a se duce acolo (la Rapid – n.r.), nu se mai ducea. Sigur. Am auzit de el, cred că și el a auzit de mine, dar nu am… Nu are sens să facem scenarii de film. Victor Angelescu e un băiat excelent, am o relație excelentă, un băiat inteligent. A fost și destept, s-au unit doi oameni care au și bani, au și minte. E altceva decât la alte echipe.

Știți ce au în plus? Clujul are antrenorul bun, dar mai departe nu știu dacă au pe compartimente. Un antrenor foarte bun, Adi Mutu, doi proprietari foarte buni, Angelescu și Șucu, și între ei este Daniel Niculae. Deci la Rapid este o echipă bine structurată și, mai aleși, sunt oameni foarte serioși.”, a declarat Adrian Porumboiu, pentru Playsport.

Pentru Rapid, acesta este cel de-al 2-lea sezon în Liga 1 de la revenire. Trupa lui Adi Mutu se află pe locul 2, cu 29 de puncte.