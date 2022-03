Adrian Rus își dorește 3 puncte dintr-un amical! Ce a spus despre debutul lui Edi Iordănescu

Selecţionerul Edward Iordănescu a debutat cu o înfrângere la naţionala de fotbal a României, 0-1 cu Grecia, vineri seara, într-un meci amical care a avut loc pe Stadionul Steaua din Bucureşti.

Unicul gol al partidei a fost înscris de Bouchalakis, în minutul 39.

Tricolorii au jucat mai bine în repriza secundă și au fost aproape de gol în minutul 70, când Rus a trimis în bară cu o lovitură de cap.

,,Îmi doream să începem cu dreptul, cu trei puncte. Până la urmă acesta este rezultatul. În prima repriză mi se pare că am fost puţin timoraţi, parcă ne era teamă să jucăm. Dar în a doua repriză am făcut un joc bun. Trebuie să ridic capul şi să continui. Cu Israel, dacă mai am o şansă, trebuie să o dau în poartă (n.r. despre bara din meciul cu Grecia).

Îi mulţumesc selecţionerului pentru că are încredere în mine. Din prima săptămână m-a sunat. Îmi pare bine şi sper să îi ofer şi eu încredere în apărare. Nu am sunat pe nimeni pentru că am aflat la şedinţa tehnică (n.r. când a aflat că e titular). Pe părinţi, pe soţie… îi voi anunţa data viitoare.

E greu să poată schimba foarte multe în 2-3 zile noul selecţioner. E un început de drum şi sper să avem rezultate în continuare.

Sper să îl ajutăm să-l depăşească pe Anghel Iordănescu. Eu aveam un vis să ajung la naţională, de departe, de la Satu Mare, şi îi mulţumesc lui Dumnezeu”, a declarat Adrian Rus la Flash Interviu.