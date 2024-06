Adrian Rus rămâne cu picioarele pe pământ: „Am câştigat doar un meci, trebuie să fim echilibraţi”

Fundaşul Adrian Rus a declarat că el şi colegii săi trebuie să rămână echilibraţi şi conştienţi că au câştigat doar un meci.

„Avem o încredere foarte mare acum”, a recunoscut Adrian Rus

„Euforia a fost mare ieri după meci, dar de dimineaţă ne-am trezit şi am realizat că trebuie să fim echilibraţi. Trebuie să fim conştienţi că am câştigat doar un meci, primul din grupă. Aşa că trebuie să fim echilibraţi şi să tratăm toate meciurile cu maximă seriozitate, la fel ca pe primul. Într-adevăr, este o victorie istorică, doar a doua a României la un Campionat European, însă trebuie să fim echilibraţi şi să avem curaj. Îmi doresc ca această unitate, acest spirit de echipă să meargă mai departe, pentru că România merită. Iar când ai 40.000 de suporteri în spate e greu să te învingă cineva”, a spus Rus.

„Avem o încredere foarte mare acum, ne bucurăm că am câştigat primul meci. Ăsta a fost şi scopul, să începem foarte bine. A fost un moment incredibil, am visat aşa ceva, ne bucurăm pentru toţi suporterii şi sper ca în continuare să îi facem fericiţi. Dacă îmi spunea cineva înainte că batem cu 3-0, credeam. Eu încredere am avut mereu. Nu ne e frică de nimeni şi ne putem duela cu orice adversar”, a adăugat el.