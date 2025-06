Selecționerul României a prefațat semifinala cu Ungaria de la Golden League

Naționala noastră și-a îndeplinit obiectivul în cel mai frumos mod cu putință: a câștigat turneul din Golden League cu 5 victorii și o înfrângere, dar și aceea la limită, contra Ungariei.

„România are cea mai tânără echipă din Final 4”, amintește Guillermo Naranjo Hernandez

De altfel, chiar acel punct câștigat în fața maghiarelor la Blaj a fost cel care asigurat prima poziție în clasamentul general.

Vineri, 6 iunie, România a pierdut dramatic în fața Ungariei, scor 2-3 (25-21, 25-23, 21-25, 21-25, 18-20), după ce a condus cu 2-0 la seturi și a ratat trei mingi de meci în setul decisiv.

Deși evoluția ofensivă a fost remarcabilă – cu Adelina Budăi-Ungureanu (30 puncte) și Rodica Buterez (22 puncte) în prim-plan – tricolorele nu au reușit să gestioneze momentele cheie ale finalului de meci.

În tabăra adversă s-a remarcat Anett Nemeth, fostă colegă de club cu Budăi-Ungureanu la Pinerolo, care a reușit o prestație excepțională, marcând nu mai puțin de 42 de puncte.

România va întâlni în semifinale Ungaria, sâmbătă 28 iunie, de la ora 17:00.

„România a avut o prestație foarte bună în Golden League. Am obținut cinci victorii și am suferit o singură înfrângere, cu Ungaria. Acolo am avut 2-0, dar nu am știut să gestionăm momentul favorabil. Obiectivul era de a ne califica în Final 4 și l-am realizat.

Am pierdut cu Ungaria (n.r. – în grupă), dar nu luăm acest meci din semifinale ca pe o revanșă. Va fi altă partidă, una pe care ne dorim să o câștigăm. Va fi o bătălie din punct de vedere mental, tactic, fizic.

România are cea mai tânără echipă din Final 4, iar pentru mine acest lucru e un mare plus. Mergem în Suedia să luptăm, să obținem maximum”, a spus selecționerul spaniol Guillermo Naranjo Hernandez.