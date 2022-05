Adrian Şut a explicat cheia succesului cu Craiova: „Am gestionat foarte bine presiunea până la final”

Fotbalistul echipei FCSB, Adrian Şut, a declarat duminică seară, după victoria cu CS Universitatea Craiova că roș-albaștrii au gestionat bine până la final presiunea care a existat asupra sa.

”A fost un meci dificl. Cel mai important e că am câștigat. A fost presiune asupra noastră. Ne-am dorit mult victoria. Eram siguri că vom marca. A fost presiune destul de mare. Am gestionat bine jocul. Au avut gol din offside și două bare, dar noi am stat bine și s-a văzut asta.

Noi ne dorim să câștigăm fiecare meci, să dăm cu un gol mai mult decât adversarul. Pentru noi mai important e că am rămas la mâna noatrsă. Depinde de noi ce facem cu Voluntari și CFR. Mai avem două finale. Sunt două meciuri dificile”, a spus Şut la posturile care transmit Liga 1.