Ibrahimovic sare în apărarea lui Messi: „Are la Inter Miami colegi care aleargă de parcă ar căra saci de ciment”

După înfrăngerea cu 4-0 suferită, duminică, de Inter Miami în faţa formaţiei PSG în optimile de finală ale Cupei Mondiale a Cluburilor, Zlatan Ibrahimovic a venit în ajutorul lui Lionel Messi, criticându-i pe coechipierii fotbalistului de 38 de ani.

„Joacă singur pentru că iubeşte jocul”, spune suedezul

„Nu Leo Messi a fost cel care a pierdut, ci Inter Miami”, a declarat suedezul, după cum a relatat ESPN.

„Aţi văzut echipa lui? Messi joacă cu statui, nu cu coechipieri. El este înconjurat de jucători care aleargă de parcă ar căra saci de ciment”, a declarat suedezul, care s-a retras de la AC Milan în 2023.

„Dacă ar fi într-o echipă adevărată, la Paris sau Manchester, ar da totul şi am vedea adevăratul leu. El nu are antrenor, nu are vedete şi nu are jucători care să înţeleagă cum să se mişte fără minge.

Joacă singur pentru că iubeşte jocul, pentru că încă mai poate face ceea ce 99% dintre jucători sunt incapabili să facă. Dar acesta nu este Messi pe care îl cunosc eu”, a conchis fostul jucător de la PSG, în prezent consilier special la AC Milan.