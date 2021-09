Aflat sub presiune, Mutu primește un avertisment de la un conducător cu experiență: „Acolo e groapa cu lei”

FC U Craiova a început cu mari așteptări acest seozn de LIga 1, dar după 8 etape, echipa se află mai aproape de locurile de baraj decât de cele de play-off.

Chiar dacă vorbim despre o nou-promovată, investițiile făcute de club au fost mai mari în comparație cu statutul de moment al oltenilor. Acest lucru poate fi evidențiat și prin faptul că patronul Adrian Mititelu a achizționat un autocar pentru echipă care l-a costat nu mai puțin de jumătate de milion de euro. Mișcare pe care a analizat-o și patronul celor de la FC Botoșani, Valeriu Iftime.

„Nu știu dacă domnul Mititelu are vreo competență despre fotbal. La Craiova e greu să faci fotbal, e o presiune foarte mare. Dacă te duci acolo trebuie să știi că ieși ori învingător, ori pleci acasă. Mi s-a părut o exagerare, poți să ai bani să îi arunci, să nu ai ce face cu ei, dar nu îți iei autobuz de 500 000 de euro, că nu asta e important. Eu respect Craiova, dar e o lipsă de realism în a gestiona un club de fotbal.

Oricâți bani ai avea, când vii din Liga 2 și ai 800 de mii de euro de la Ligă și tu ai buget de 4-5 milioane de euro, nu ai cum să faci. Cine are atâția bani, să arunce milioane de euro într-un an, pentru ce? E clar că orizontul nu e deloc bun. În Liga 1 nu poți face fotbal, dacă anul ăsta pierzi cinci milioane, iar anul următor trei. Fotbalul are o rețetă care trebuie respectată. Vezi câți bani faci ca venituri ca să îți măsori cheltuielile. E imposibil să creadă cineva că aduce bani de acasă”, a punctat finanțatorul pentru Pro X.

Mutu nu are nici pe departe începutul de sezon pe care și l-a dorit atunci când a negociat termenii mutării sale în Bănie.

„Cred că salariile sunt mari și trebuie timp. Cred că și Adi Mutu are o problemă acolo, e un antrenor fără experiență și acolo e groapa cu lei, dacă nu ești bine înarmat, ești executat. Eu nu îl văd să stea mult dacă mai ia vreo bătaie. Dacă joc la Craiova și îi bat, vă dați seama că plec acasă cu Mutu”, a argumentat Valeriu Iftime.