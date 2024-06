„Aici merită felicitări Edward Iordănescu!”-Viorel Moldovan, reacție sinceră despre debutul României la Euro 2024!

România a șocat lumea fotbalului câștigând primul meci de la EURO 2024 cu un scor categoric: 3-0 cu Ucraina.

Viorel Moldovan nu credea în naționala condusă de Edi Iordănescu că va conta la acest turneu final. Acum, președintele Rapidului a avut un alt dicurs.

„Aici merită felicitări Edward Iordănescu!”

„A fost ceva senzațional. De mult timp n-am mai trăit un asemenea moment. Pe această cale felicit pe cei implicați, pe cei care ne-au adus această bucurie. Atmosfera a fost fantastică. Cu 40.000 de suporteri în spate automat simți energia pozitivă pe care a degajat-o acest stadion. Nu mă așteptam, sincer.

Dacă cineva îmi dădea să semnez pentru un rezultat de egalitate, aș fi semnat imediat. Important e să nu pierdem contra Ucrainei, dar a fost o surpriză fantastică. Eu cred că această echipă națională scrie pagina ei de istorie, o pagină grea. Eu mă bucur foarte mult, cred că povara pe care o duceau în spate nu mai este. Sper să realizeze mult mai mult decât am realizat noi înainte. Cred că există această posibilitate.

M-a impresionat organizarea tactică. Aici merită felicitări Edward Iordănescu pentru strategia pe care a avut-o, disciplina jucătorilor. Am fost foarte exacți, foarte preciși. Am avut o precizie chirurgicală incredibilă. Am marcat când a trebuit, am început a doua repriză excelent, am avut momente fantastice, am văzut o echipă care a stat foarte bine în teren. Nu am dat posibilitatea adversarului să își creeze ocazii. A fost acea bară a lui Yarmolenko pe final, dar era jucat meciul.

A fost o atitudine extraordinară din partea jucătorilor. Au alergat foarte mult, s-au dublat, s-au triplat, au fost solidari. Au fost o echipă în adevăratul sens al cuvântului, ceea ce mi-aș dori să văd și împotriva Belgiei. Colectiv au fost fantastici. Am știu când să atacăm, am știut cum să ne apărăm. Totul a fost perfect”, a spus Viorel Moldovan, pentru PRO TV.