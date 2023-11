Aleix Garcia regretă că a jucat pentru Dinamo: „A fost echipa la care am atins cel mai slab nivel!”

Aleix Garcia face furori în acest sezon. Mijlocașul celor de la Girona se află într-o formă excelentă.

Recent, jucătorul ibericilor a vorbit despre perioada petrecută în România, la Dinamo. Iată ce a dezvăluit despre acea etapă.

„A fost echipa la care am atins cel mai slab nivel!”

„Când am plecat în România am deschis ochii. Am lucrat cu psihologii pe care i-am mai avut la Villarreal. Dinamo a fost echipa la care am atins cel mai slab nivel.”, a declarat Aleix Garcia, potrivit Marca.