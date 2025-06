Emma Răducanu a vorbit despre relația cu Carlos Alcaraz

De la începutul lunii iunie, Emma Răducanu şi Carlos Alcaraz au fost în centrul atenţiei, lumea bănuind o potenţială idilă între cele două vedete de tenis în vârstă de 22 de ani.

Ei vor juca la dublu mixt la US Open

Curiozitatea fanilor a fost şi mai mare după ce cei doi jucători au fost văzuţi împreună în tribune la turneul de la Queen’s.

Totul a început când Emma Răducanu a fost văzută urmărindu-l şi încurajându-l pe Carlos Alcaraz în semifinala cu Roberto Bautista Agut la turneul de la Londra.

Apoi, în perioada premergătoare Wimbledonului (30 iunie-13 iulie), cei doi jucători au fost văzuţi împreună, împărtăşind un moment de complicitate, schimbând câteva voleuri amicale şi pozând pentru fotografi, ceea ce a stârnit în mod firesc curiozitatea fanilor. Mai ales că ei vor juca la dublu mixt la US Open.

Intervievată sâmbătă în cadrul unei conferinţe de presă, înaintea Wimbledonului, tânăra jucătoare a răspuns întrebărilor legate de potenţiala idilă. „Suntem doar buni prieteni”, a precizat ea.

Nou ambasador Evian de câteva zile, Carlos Alcaraz a fost văzut şi la un eveniment organizat de marca de apă minerală, alături de Emma Răducanu, care este deja ambasador din 2021, după victoria de la US Open. Încă un motiv pentru a menţine zvonurile vii.

Întrebată de jurnalişti dacă au discutat despre strategia pentru următorul US Open, sportiva britanică a răspuns simplu:

„Nu, a fost doar distractiv. Am fost amândoi pe teren cu Evian. Am lucrat doar la câteva voleuri înainte de New York. Da, am fost fericită să joc cu el şi ne-am distrat foarte mult”.